Андрей вышел из школы и направился к дому со скоростью 90 м минуту через 10 минут и ш??ола вышел Николая и пошёл противоположном направлении со скоростью 100 м минуту какое расстояние между мальчиками будет через пять минут пос...
Математика
Андрей вышел из школы и направился к дому со скоростью 90 м минуту через 10 минут и ш??ола вышел Николая и пошёл противоположном направлении со скоростью 100 м минуту какое расстояние между мальчиками будет через пять минут после выхода Николая и через 20 минут после выхода Андрея
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Ответ: между мальчиками будет 2 км 300 м
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