Андрей вышел из школы и направился к дому со скоростью 90 м минуту через 10 минут и ш??ола вышел Николая и пошёл противоположном направлении со скоростью 100 м минуту какое расстояние между мальчиками будет через пять минут пос...

Математика

Андрей вышел из школы и направился к дому со скоростью 90 м минуту через 10 минут и ш??ола вышел Николая и пошёл противоположном направлении со скоростью 100 м минуту какое расстояние между мальчиками будет через пять минут после выхода Николая и через 20 минут после выхода Андрея

Автор: Гость