Морфологический разбор прилагательного ''шерстяную'' (кофту)
Русский язык
Морфологический разбор прилагательного ''шерстяную'' (кофту)
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Гость:
имя прилагательное (полное), винительный падеж, единственное число, женский род
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