Глаголы совершенного вида 1)окружает,мёрзнешь 2) выдержит, сушим 3) подсмотрим,терп??шь 4) услышит,прчитают

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Глаголы совершенного вида 1)окружает,мёрзнешь 2) выдержит, сушим 3) подсмотрим,терп??шь 4) услышит,прчитают
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) глаголы совершенного вида, т.к. отвечают на вопросы что сделает, что сделают
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