Математика 6 класс. Десятичные дроби 1)Какую часть составляет : а)1мм (в квадрате) от 1 см (в квадрате) б)1см(в кубе)от 1 дм(в кубе) в)1см(в квадрате)от 1дм(в квадрате) г) 1см(в кубе) от 1м (в кубе) д)1мм(в квадрате) от 1м (в к...
Математика
Математика 6 класс. Десятичные дроби 1)Какую часть составляет : а)1мм (в квадрате) от 1 см (в квадрате) б)1см(в кубе)от 1 дм(в кубе) в)1см(в квадрате)от 1дм(в квадрате) г) 1см(в кубе) от 1м (в кубе) д)1мм(в квадрате) от 1м (в квадрате) е)1мм(в кубе)от 1м(в кубе)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1 см=10 мм, 1 см²=100 мм² ,значит 1 мм²= 1/100 часть от 1 см² б) 1 дм =10 см, 1 дм³= 1000 см³ , значит 1 см³= 1/1000 часть от 1 дм³ в) 1 дм²=100 см² , 1 см²= 1/100 часть от 1 дм² г) 1 м =100 см , 1 м³= 1000000 см³, значит 1 см³ =1/1000000 от 1 м³ д) 1 м =100 см =1000 мм, 1 м²=1000000 мм², 1 мм²=1/1000000 м² е)1 м³=1000000000 мм³, 1мм³=1/1000000000 от 1 м³
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