Посадили 7 дубов и k кленов.сколько деревьев посадили.подставь вместо буквы k числа 5.8.9 . прочитай получившиеся задачи и решил их

Математика
Посадили 7 дубов и k кленов.сколько деревьев посадили.подставь вместо буквы k числа 5.8.9 . прочитай получившиеся задачи и решил их
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7+5=12 7+8=15 7+9=16 и всё
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