Посадили 7 дубов и k кленов.сколько деревьев посадили.подставь вместо буквы k числа 5.8.9 . прочитай получившиеся задачи и решил их

Математика

Посадили 7 дубов и k кленов.сколько деревьев посадили.подставь вместо буквы k числа 5.8.9 . прочитай получившиеся задачи и решил их

Автор: Гость