После двух последовательных снижения цены на товар на одно и тоже число процентов цена понизилась с 5000 рублей до 405 рублей. На сколько процентов цена понижалась цена на товар каждый раз?
Математика
После двух последовательных снижения цены на товар на одно и тоже число процентов цена понизилась с 5000 рублей до 405 рублей. На сколько процентов цена понижалась цена на товар каждый раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первоначальная цена 5000 руб. - это 100%. Пусть цена первый раз снизилась на х%., тогда она стала: 5000 - 5000*х/100 (руб.). Во второй раз цена снизилась на х% , но уже от цены которая стала после первого снижения. То есть она стала (5000 - 5000*х/100) - (5000-5000*х/100) * х/100 и это составило 405 руб. Решаем уравнение: (5000 - 5000х/100) - (5000-5000х/100) х/100=405 5000-50х -50х+0,5х+0,5х^2=405 0,5х^2 -100х+4595=0 D=b^2-4ac=(-100)^2-4*0.5*4595=10000-9190=810 x1=(-b-корень из D)/2a=(100-28.46)/2*0.5=71.54% x2= (-b+корень из D)/2a=(100+28.46)/2*0.5=128.46% - этот вариант нам не подходит, т.к. цена не могла снизиться на 128,46%. Ответ: Цена снижалась 2 раза на 71,54%.
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