Таблица по истории вопрос: меры в области сельхоз. Военный коммунизм и НЭП
История
Таблица по истории вопрос: меры в области сельхоз. Военный коммунизм и НЭП
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Меры в области сельского хозяйства-Продразверстка, запрет аренды земли и наема рабочей силы. Меры в области промышленности- Национализация предприятий. Меры в областях товаро - денежных отношений- свертывания товаро- денежных отношений, запрет частной торговли, карточная система распределения прдуктов, бесплатность коммунальных услуг Меры в областях трудовых отношений -всеобщая трудовая повинность,натурализация зарплаты. Методы хозяйствования- централизация власти, террор, т.е командные методы
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История