Помогите решить пример в писменном вичеслений 700-9×50:10+19×10
Математика
Помогите решить пример в писменном вичеслений 700-9×50:10+19×10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9*50=450 2)450:10=45 3)19*10=190 4)700-45=655 5)655+190=845
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