Дополнить предложение прямой речью. . . . - писал Александр Сергеевич Пушкин няне Арине Родионовне .

Русский язык
Дополнить предложение прямой речью. . . . - писал Александр Сергеевич Пушкин няне Арине Родионовне .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это больше похоже на лит-ру, чем на русский.
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