Расскажите в письме своему товарищу о чем-нибудь интересном. Задание русского языка 5 класса.
Русский язык
Расскажите в письме своему товарищу о чем-нибудь интересном. Задание русского языка 5 класса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет подруга! Спасибо за твое письмо. Я провела летние каникулы очень хорошо. Я ездила в лагерь Новая волна, там было очень весело. Жаль что ты не поехала со мной. Кормили там очень вкусно и вожатые были очень добрыми.к нам 3 раза в лагерь приезжал лазертаг и мы играли на улице так как погода была теплая. А как ты провела свое лето? Скорее пиши. Мне очень интересно. Твоя подруга Маша.
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