У Даши и Маши вместе есть 246 открыток, причём у Даши открыток на 14 меньше,чем у Маши. Сколько открыток у каждой из девочек?

Математика

У Даши и Маши вместе есть 246 открыток, причём у Даши открыток на 14 меньше,чем у Маши. Сколько открыток у каждой из девочек?

Автор: Гость