У Даши и Маши вместе есть 246 открыток, причём у Даши открыток на 14 меньше,чем у Маши. Сколько открыток у каждой из девочек?
Математика
У Даши и Маши вместе есть 246 открыток, причём у Даши открыток на 14 меньше,чем у Маши. Сколько открыток у каждой из девочек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
246-14=232 232÷2=116 на двоих поровну 116+14=130 у маши а у Даши на 14 меньше это значит 116
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