Не выполняя умножения опредиление делится ли проезвидение 35*18 на 7 99*14на 11

Математика
Не выполняя умножения опредиление делится ли проезвидение 35*18 на 7 99*14на 11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
произведение 35*18 на 7 делится, т.к. на 7 делится один из множителей, а именно 35.  99*14на 11 делится, т.к. на 11 делится один из множителей, а именно 99.
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