После покупки шоколадки у Веры осталось 6 рублей.Сколько денег было у Веры?
Математика
После покупки шоколадки у Веры осталось 6 рублей.Сколько денег было у Веры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ребенку нужно объяснить ,что для решения этой задачи не хватает данных и решить ее нельзя. 2.Денег у Веры было больше 6 рублей. Задачи на логику и дети могут рассуждать так ,как у них логика развита
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