После того, как 12 человек купили по 3 билета, в кассе осталось ещё 34 билета. Сколько билетов было в кассе?
Математика
После того, как 12 человек купили по 3 билета, в кассе осталось ещё 34 билета. Сколько билетов было в кассе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*3=36 билетов купили 12 человек 36+34=70 билетов было всего в кассе
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