После того, как 12 человек купили по 3 билета, в кассе осталось ещё 34 билета. Сколько билетов было в кассе?

Математика

После того, как 12 человек купили по 3 билета, в кассе осталось ещё 34 билета. Сколько билетов было в кассе?

Автор: Гость