Гость: Гость:

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ - модель развития цивилизации, которая исходит из необходимости обеспечить мировой баланс между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды. Впервые термин «устойчивое развитие» введен в докладе «Наше общее будущее», представленном в 1987 г. Всемирной комиссией ООН по окружающей среде и развитию под руководством Гру Харлем Брунтланд. Им обозначалась такая модель развития общества, при которой удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей достигается не за счет лишения такой возможности будущих поколений. Необходимость принятия концепции устойчивого развития обусловлена общепланетарной угрозой деградации окружающей среды. Эта угроза вызвана негативными последствиями научно-технического прогресса. Она усиливается взрывоопасным приростом населения в развивающихся странах. Все это углубляет дисбалансы между природой, человеком и обществом. Возможность перехода на рельсы устойчивого развития связана с разрешением или по крайней мере со смягчением ряда коренных противоречий между национально-государственными интересами и интересами мирового сообщества, интересами отдельных стран и регионов, требованиями устойчивого развития и интересами транснациональных корпораций (ТНК) и др. Поэтому такой переход требует формирования эффективных механизмов природоохранного регулирования. Он предполагает развитие новых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. На Конференции ООН по окружающей среде и развитию (КОСР) в июне 1992г. в Рио-де-Жанейро была принята Декларация, в которой провозглашены обязательства государств по основным принципам достижения нашей цивилизацией устойчивого развития.