У Коли и Серёжи было вместе 60 монет. Коля отдал Серёже 5 монет, и у него стало в 2 раз?? больше монет, чем у Серёжи. Сколько монет было у Коли и сколько-у Серёжи?

Гость: Гость:

Пусть у Коли х монет, тогда у Сережи 60-х монет. Коля отдал Сереже 5 монет, т. е. у Коли осталось х-5 монет, а у Сережи стало 65-х монет. По условию задачи у Коли монет стало в 2 раза больше, чем у Сережи, т. е. (х-5):2=65-х. Решим это уравнение. (х-5):2=65-х х-5=2*(65-х) х-5=130-2х х+2х=130+5 3х=135 х=135:3 х=45 монет у Коли 60-х=60-45=15 монет у Сережи. Ответ: у Коли 45 монет, у Сережи 15 монет