Пожалуйста, подскажите.
Информатика
Пожалуйста, подскажите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 - 10 4 - двери 5 - дверь не откроется 6 - замок 8 -
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Виділене слово є означенням у реченні. А.Типлом дихала земля. Б.У гаю весело щебетали пташки. В.Запамятав дідусів слова. Г.Земля дала мені крило.
Английский язык
Задайте общие вопросы к подчеркнутым предложениям. И дайте на них краткие ответы ??з текста. пожалуйста очень надо
Математика
Бригада сантехніків мала встановити 160 лічільників води,по 8 за день,алеале встановлювала по 10. На скільки днів раніше строку бригада виконала ро...
Математика