Помогите решить, пожалуйста!Материальная точка движется прямолинейно по закону S(t)=-1/6*t^3+7/2*t^2-t. Найдите момент времени t0,когда ускорение точки равно нулю. Найдите скорость,с которой точка движется в этот момент времени.
Математика
Помогите решить, пожалуйста!Материальная точка движется прямолинейно по закону S(t)=-1/6*t^3+7/2*t^2-t. Найдите момент времени t0,когда ускорение точки равно нулю. Найдите скорость,с которой точка движется в этот момент времени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(t)=S'(t) S'(t)=-1/6*3*t^2+7/2*2*t-1=-1/2*t^2+7*t-1 a(t)=0 a(t)= V'(t)=-1/2*2*t+7=t+7 -t+7=0 -t=-7 t=7c
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