Помогите решить, пожалуйста!Материальная точка движется прямолинейно по закону S(t)=-1/6*t^3+7/2*t^2-t. Найдите момент времени t0,когда ускорение точки равно нулю. Найдите скорость,с которой точка движется в этот момент времени.

Математика

Помогите решить, пожалуйста!Материальная точка движется прямолинейно по закону S(t)=-1/6*t^3+7/2*t^2-t. Найдите момент времени t0,когда ускорение точки равно нулю. Найдите скорость,с которой точка движется в этот момент времени.

Автор: Гость