В коллекции нумизмата 75% всех монет это монеты, выпущенные в XIV веке. Сколько таких монет в коллекции, если всего было 300 монет? А) 225 Б) 40 В) 215 Г) 115

Математика
В коллекции нумизмата 75% всех монет это монеты, выпущенные в XIV веке. Сколько таких монет в коллекции, если всего было 300 монет? А) 225 Б) 40 В) 215 Г) 115
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Гость:
Ответ: а) 225  75 %  = 75/100 =0.75 300  * 0,75 = 225 монет
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