В коллекции нумизмата 75% всех монет это монеты, выпущенные в XIV веке. Сколько таких монет в коллекции, если всего было 300 монет? А) 225 Б) 40 В) 215 Г) 115

Математика

В коллекции нумизмата 75% всех монет это монеты, выпущенные в XIV веке. Сколько таких монет в коллекции, если всего было 300 монет? А) 225 Б) 40 В) 215 Г) 115

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