Сочини небольшой рассказ, в котором на конкретных примерах прослеживались бы нар??шения прав ребенка( не менее трех)
Обществознание
Сочини небольшой рассказ, в котором на конкретных примерах прослеживались бы нар??шения прав ребенка( не менее трех)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только пожалуйста поменяй имена.
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