Вес чугунной балки в воде 700 Н, а выталкивающая сила, действующая на неё в морской воде равна 360 Н. Чему равен вес балки в воздухе?(+35б.)

Физика
Вес чугунной балки в воде 700 Н, а выталкивающая сила, действующая на неё в морской воде равна 360 Н. Чему равен вес балки в воздухе?(+35б.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если считать что в обоих описаных случаяx вода - морская P = mg - Fa mg = P+Fa = 700+360 H = 1060 Н
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