Вес чугунной балки в воде 700 Н, а выталкивающая сила, действующая на неё в морской воде равна 360 Н. Чему равен вес балки в воздухе?(+35б.)

Физика

Вес чугунной балки в воде 700 Н, а выталкивающая сила, действующая на неё в морской воде равна 360 Н. Чему равен вес балки в воздухе?(+35б.)

Автор: Гость