Помогите (можно решение на фото) Найдите площадь полной поверхности цилиндра, ес??и диагональ его осевого сечения равна d, и образует угол a (альфа) с образующей цилиндра .

Геометрия

Помогите (можно решение на фото) Найдите площадь полной поверхности цилиндра, ес??и диагональ его осевого сечения равна d, и образует угол a (альфа) с образующей цилиндра .

Автор: Гость