Помогите (можно решение на фото) Найдите площадь полной поверхности цилиндра, ес??и диагональ его осевого сечения равна d, и образует угол a (альфа) с образующей цилиндра .
Геометрия
Помогите (можно решение на фото) Найдите площадь полной поверхности цилиндра, ес??и диагональ его осевого сечения равна d, и образует угол a (альфа) с образующей цилиндра .
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