(x-3)*(x+1)/(x+2)^2gt;0 (x-3)*(x+1)/(x+2)^2lt;0 Помогите решить неравенства.
Математика
(x-3)*(x+1)/(x+2)^2gt;0 (x-3)*(x+1)/(x+2)^2lt;0 Помогите решить неравенства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это неравенство равносильно такому: (x-3)*(x+1)*(x+2)^2>0 x-3>0 x+1>0 (x+2)^2>0 x>3 x>-1 x^2+4*x+4>0 D=0 x=-2 (-∞:-2)∪(-2;-1)∪(-1;3)∪(3;+∞) ответ: (-2;-1)∪(3;+∞)
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