Помогите шар пересечен плоскостью на расстоянии Н от её центра. Найдите площадь поверхности шара, если её радиус проведен в точку окружности, что ограничивает сечение , образует угол альфа : с прямой, проходящей через центры ...
Геометрия
Помогите шар пересечен плоскостью на расстоянии Н от её центра. Найдите площадь поверхности шара, если её радиус проведен в точку окружности, что ограничивает сечение , образует угол альфа : с прямой, проходящей через центры шара и сечения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=4πR^2, R-радиус шара О-центр шара О1-центр сечения(круга); М лежит на окр-сти сечения ОМ=R; OO1=H; ∠O1OM=a тр-ник О1ОМ-прямоугольный ОМ-гипотенуза; ОО1/ОМ=cosa; OM=OO1/cosa=H/cosa S=4π(H/cosa)^2=4πH^2 /cos^2 a
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