Помогите шар пересечен плоскостью на расстоянии Н от её центра. Найдите площадь поверхности шара, если её радиус проведен в точку окружности, что ограничивает сечение , образует угол альфа : с прямой, проходящей через центры ...

Геометрия

Помогите шар пересечен плоскостью на расстоянии Н от её центра. Найдите площадь поверхности шара, если её радиус проведен в точку окружности, что ограничивает сечение , образует угол альфа : с прямой, проходящей через центры шара и сечения

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