Главная мысль рассказа долг
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Главная мысль рассказа долг
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Главная мысль рассказа- это чувство долга, верность своему слову,сила духа, достойные уважения и гордости моральные качества человека, незапятнанная репутация
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