ОБРАЗ ГЕНЕРАЛА В ПРОИЗВЕДЕНИИ БУЛГАКОВА "КРАСНАЯ КОРОНА" Пожалуйста, очень надо, много баллов дам за лучший ответ
Литература
ОБРАЗ ГЕНЕРАЛА В ПРОИЗВЕДЕНИИ БУЛГАКОВА "КРАСНАЯ КОРОНА" Пожалуйста, очень надо, много баллов дам за лучший ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествование ведётся от лица душевнобольного рассказчика, пережившего за свою жизнь крупные потрясения в течение Гражданской войны в России. В частности, герой трагически потерял своего младшего брата Николая — офицера Белой Армии, погибшего в бою. Ещё раньше, в Бердянске, герой стал свидетелем казни рабочего, приговорённого к повешению на фонаре белогвардейским генералом. Сам же рассказчик, по его словам, был отчасти повинен в совершении этого злодеяния. Эти события и стали причиной серьёзного душевного недуга одинокого рассказчика — пациента психиатрической больницы. Рассказ получил такое название в связи со смертельным ранением брата рассказчика осколком снаряда, из-за которого его голова была страшно изуродована и напоминала «красную корону» , что и отразилось в больном воображении старшего брата.
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