Написать сочинение, как провел весенние каникулы.
Литература
Написать сочинение, как провел весенние каникулы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мои весенние каникулы прошли здорово. Хоть и погода была не отличной, но мы нашли выход. Ко мне каждый день приходил друг. Мы играли в прятки, смеялись, рассказывали друг другу много забавных историй. А когда погода была хорошей, мы с друзьями выходили на улицу. Мы играли в догонялки, в футбол, рисовали мелом. Мои весенние каникулы были очень интересные и я хорошо отдохнул. Я уже соскучился по своим одноклассникам и скорее хочу в школу! :)
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