Интеграл (x^4-2x^2-1)/(2x^2+1) dx срочно пожалуйста

Математика
Интеграл (x^4-2x^2-1)/(2x^2+1) dx срочно пожалуйста
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