Кинетическая энергия, Формула, объяснение. Я знаю что формула E=m*v^2*1/2; И знаю что ??то масса умноженная на скорость. Мне нужно объяснение вот в чем: почему скорость в квадрате и почему все это делится потом на 2. Буду о...
Физика
Кинетическая энергия, Формула, объяснение. Я знаю что формула E=m*v^2*1/2; И знаю что ??то масса умноженная на скорость. Мне нужно объяснение вот в чем: почему скорость в квадрате и почему все это делится потом на 2. Буду очень признателен и благодарен за хороший и нужный ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта формула определяет кинетическую энергию тела. Это не выводится, мы принимаем эту формулу на веру
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