Кинетическая энергия, Формула, объяснение. Я знаю что формула E=m*v^2*1/2; И знаю что ??то масса умноженная на скорость. Мне нужно объяснение вот в чем: почему скорость в квадрате и почему все это делится потом на 2. Буду о...

Физика

Кинетическая энергия, Формула, объяснение. Я знаю что формула E=m*v^2*1/2; И знаю что ??то масса умноженная на скорость. Мне нужно объяснение вот в чем: почему скорость в квадрате и почему все это делится потом на 2. Буду очень признателен и благодарен за хороший и нужный ответ.

Автор: Гость