Помогите найти в тексте 4 союза. Чтобы велосипед двигался к нему необходимо приложить мускульные усилия так же как с роликовыми коньками самокатОМ . энергию для движения этим механизмом дает человек. итак, человек, едущий на в...
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Помогите найти в тексте 4 союза. Чтобы велосипед двигался к нему необходимо приложить мускульные усилия так же как с роликовыми коньками самокатОМ . энергию для движения этим механизмом дает человек. итак, человек, едущий на велосипеде, сам являетс яего двигателем. в то же время, если установить на велосипеде настоящий двигатель, это уже будет не велосипед, а мотороллер. существует много механизмов, которым для роботы необходимы человеческие усилия : ручно ткацкий станок, гончарный круг, руч. швейн. машин., и другое...
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Гость:
Если ; которым ; и ; а
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