Решите пример (3а+n)(n-3а)
Математика
Решите пример (3а+n)(n-3а)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=n^2-9a^2 согласно формуле сокращённого умножения
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