Помогите привести аргумент (из /фильма/книги) для сочинения исходя из высказывани?? "серые глаза его светились добротой"

Русский язык
Помогите привести аргумент (из /фильма/книги) для сочинения исходя из высказывани?? "серые глаза его светились добротой"
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Автор: Гость
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Гость:
Я писала такое сочинение ,может быть ,поможет
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