Помогите привести аргумент (из /фильма/книги) для сочинения исходя из высказывани?? "серые глаза его светились добротой"

Русский язык

Помогите привести аргумент (из /фильма/книги) для сочинения исходя из высказывани?? "серые глаза его светились добротой"

Автор: Гость