Какая часть речи не является членом предложения?Для чего она служит?

Русский язык
Какая часть речи не является членом предложения?Для чего она служит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частица, предлог, союз - служат для связи слов в предложении.
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