Радиусы двух труб цилиндрической формы равны,а их длины относятся как 4:5. найдите ??тношение их объёмов.

Математика

Радиусы двух труб цилиндрической формы равны,а их длины относятся как 4:5. найдите ??тношение их объёмов.

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