Радиусы двух труб цилиндрической формы равны,а их длины относятся как 4:5. найдите ??тношение их объёмов.

Математика
Радиусы двух труб цилиндрической формы равны,а их длины относятся как 4:5. найдите ??тношение их объёмов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри фото..............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Концепция устойчивого развития
Ответить
Алгебра
Представьте выражение в виде многочлена: 1) (2x-y)(y+2x)+x(4-3x) 2) (y-2)(y+2)+(3-y)(3+y) 3) (2a+1)^2+(1-2a)(1+2a)
Ответить
Русский язык
Помогите привести аргумент (из /фильма/книги) для сочинения исходя из высказывани?? "серые глаза его светились добротой"
Ответить
Русский язык
Какая часть речи не является членом предложения для чего она служит
Ответить
Математика
У Коли и Серёжи было вместе 60 монет. Коля отдал Серёже 5 монет, и у него стало в 2 раз?? больше монет, чем у Серёжи. Сколько монет было у Коли и с...
Ответить