После того как мастер сшил 7 шапок из лисьего меха, затратив на каждую шапку по 2 шк??ры, 12 шкур осталось.Сколько шкур было. 3 класс как записать условие задачи
Математика
После того как мастер сшил 7 шапок из лисьего меха, затратив на каждую шапку по 2 шк??ры, 12 шкур осталось.Сколько шкур было. 3 класс как записать условие задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 7 * 2 =14 2.14 + 12 =26 ответ: было 26 шкур
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