После того как мастер сшил 7 шапок из лисьего меха, затратив на каждую шапку по 2 шк??ры, 12 шкур осталось.Сколько шкур было. 3 класс как записать условие задачи

Математика

После того как мастер сшил 7 шапок из лисьего меха, затратив на каждую шапку по 2 шк??ры, 12 шкур осталось.Сколько шкур было. 3 класс как записать условие задачи

Автор: Гость