После того как тракторист вспахал 36га ему осталось вспахать 3/7чвсти поля. сколько гектаров должень был вспахать тракторист?

Математика

После того как тракторист вспахал 36га ему осталось вспахать 3/7чвсти поля. сколько гектаров должень был вспахать тракторист?

Автор: Гость