После того как тракторист вспахал 36га ему осталось вспахать 3/7чвсти поля. сколько гектаров должень был вспахать тракторист?
Математика
После того как тракторист вспахал 36га ему осталось вспахать 3/7чвсти поля. сколько гектаров должень был вспахать тракторист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/ 3= 12 12•7=84га....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Английский язык 4 класс стр.52 письмо как его записать задание:Как долог день в вашей школе? Написать свою собственную историю(использовать экс.1 (...