После того как тракторист вспахал 36га ему осталось вспахать 3/7чвсти поля. сколько гектаров должень был вспахать тракторист?

Математика
После того как тракторист вспахал 36га ему осталось вспахать 3/7чвсти поля. сколько гектаров должень был вспахать тракторист?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/ 3= 12 12•7=84га....
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