После того как туристы прошли 30% намеченного пути, им осталось еще 63 км. Какова дли??а намеченного пути? Помогите пожалуйста. Очень срочно.

Алгебра

После того как туристы прошли 30% намеченного пути, им осталось еще 63 км. Какова дли??а намеченного пути? Помогите пожалуйста. Очень срочно.

Автор: Гость