После того как туристы прошли 30% намеченного пути, им осталось еще 63 км. Какова дли??а намеченного пути? Помогите пожалуйста. Очень срочно.

Алгебра
После того как туристы прошли 30% намеченного пути, им осталось еще 63 км. Какова дли??а намеченного пути? Помогите пожалуйста. Очень срочно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошли 0,3 от всего пути х осталось 63 км Весь путь х 0,3х+63=х 63=х-0,3х 63=0,7х 0,7х=63 х=63/0,7 х=630 /7 х=90 км весь путь
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