1) 2(х-1)=3(2х-1) 2) 3(1-х)=4х-11 3) 3-5(х-1)=х-2 4) 3(х-2)-2(х-1)=17 Решите уравнения
Алгебра
1) 2(х-1)=3(2х-1) 2) 3(1-х)=4х-11 3) 3-5(х-1)=х-2 4) 3(х-2)-2(х-1)=17 Решите уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2(х-1)=3(2х-1) 2х-2=6х-3 2х-6х=-3+2 -4х=-1 х=0.25 2. 3(1-х)=4х-11 3-3х=4х-11 -7х=-14 х=2 3. 3-5(х-1)=х-2 3-5х+5=х-2 -х=-5 х=5 4. 3(х-2)-2(х-1)=17 3х-6-2х+2=17 3х-2х=17+6-2 х=21
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