Слово с двумя окончаниями 1)домохозяйки 2)пятидесяти 3)семиэтажный 4)камнепаде

Русский язык
Слово с двумя окончаниями 1)домохозяйки 2)пятидесяти 3)семиэтажный 4)камнепаде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ==пятидесяти....
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