Люди добрые помогите) Каковы особенности питания клеток зелёных растений, не способных к фотосинтезу?

Биология
Люди добрые помогите) Каковы особенности питания клеток зелёных растений, не способных к фотосинтезу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не все клетки растения автотрофные. Не содержат хлоропластов и не способны к фотосинтезу клетки корня, лепестков цветков, камбия и др. Фотосинтезировать могут только зеленые части растений.
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