Почему хлодвиг принял христианство? Помогите пожалуйста! 6 класс История Средних ??еков
История
Почему хлодвиг принял христианство? Помогите пожалуйста! 6 класс История Средних ??еков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причины принятия королем Хлодвигом христианства: 1). Женитьба на бургундской принцессе Клотильде, которая была ярой католичкой 2). Обращение Хлодвига к Христу, после чего он одержал победу над алеманами
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