Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как отличить винительный падеж от именительного.
Русский язык
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как отличить винительный падеж от именительного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный падеж от винительного падежа отличается вопросами. Вопросы именительного падежа - кто? что? Например: (кто? ) девочка, (что?) мячик. А вопросы винительного падежа - кого? что? . Например: сказал (кого? что? ) слово, сделал (кого? что? ) работу. Чтобы отличить винительный падеж от именительного, можно подставить слово вижу. Вижу (кого? что? ) мячик - это существительное стоит в винительном падеже. Так же: 1Существительные в этих падежных формах выполняют разные синтаксические функции: в именительном падеже – роль подлежащего, в винительном – дополнения. 2Существительные в именительном падеже употребляются без предлогов. В винительном падеже имеют предлоги в, на, за, через.
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