Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как отличить винительный падеж от именительного.

Русский язык
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как отличить винительный падеж от именительного.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный падеж от винительного падежа отличается вопросами. Вопросы именительного падежа - кто? что? Например: (кто? ) девочка, (что?) мячик. А вопросы винительного падежа - кого? что? . Например: сказал (кого? что? ) слово, сделал (кого? что? ) работу. Чтобы отличить винительный падеж от именительного, можно подставить слово вижу. Вижу (кого? что? ) мячик - это существительное стоит в винительном падеже. Так же: 1Существительные в этих падежных формах выполняют разные синтаксические функции: в именительном падеже – роль подлежащего, в винительном – дополнения. 2Существительные в именительном падеже употребляются без предлогов. В винительном падеже имеют предлоги в, на, за, через.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Люди добрые помогите) Каковы особенности питания клеток зелёных растений, не способных к фотосинтезу?
Ответить
Биология
Люди добрые помогите) Каковы особенности питания клеток зелёных растений, не способных к фотосинтезу?
Ответить
Математика
Помогите решить или хотя бы подскажите,что за тема
Ответить
Математика
Мясо при варке теряет 40% своей массы. Сколько варёного мяса получится из 6 кг свеже??о?
Ответить
Русский язык
За­ме­ни­те сло­во­со­че­та­ние «бре­вен­ча­тый домик» по­стро­ен­ное на ос­но­ве со­гла­со­ва­ния, си­но­ни­мич­ным сло­во­со­че­та­ни­ем со свя­з...
Ответить