Переведите пожалуйста на казахский!!!Кто-то считает что сила это мускулы и крепкие кулаки,но на самом деле это знания . Сила знания помогает нам воплотить в жизнь мечты, задуманное сделать реальным, невозможное — возможным. Зна...

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Переведите пожалуйста на казахский!!!Кто-то считает что сила это мускулы и крепкие кулаки,но на самом деле это знания . Сила знания помогает нам воплотить в жизнь мечты, задуманное сделать реальным, невозможное — возможным. Знания помогают людям постигать законы природы, человеческие взаимоотношения, весь мир, а затем использовать их в необходимом направлении. Мы получаем знания не только в школе, но и читая книги, журналы, смотря телевизор, общаясь со взрослыми и со сверстниками. Все наши успехи и неудачи, ошибки и достижения — это путь получения знаний о жизни. Вот почему, для того чтобы достичь своих целей, людям нужно знать очень много. Для этого нужно много читать и упорно учиться.Вот почему знание-сила.

Автор: Гость