Переведите пожалуйста на казахский!!!Кто-то считает что сила это мускулы и крепкие кулаки,но на самом деле это знания . Сила знания помогает нам воплотить в жизнь мечты, задуманное сделать реальным, невозможное — возможным. Зна...
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста на казахский!!!Кто-то считает что сила это мускулы и крепкие кулаки,но на самом деле это знания . Сила знания помогает нам воплотить в жизнь мечты, задуманное сделать реальным, невозможное — возможным. Знания помогают людям постигать законы природы, человеческие взаимоотношения, весь мир, а затем использовать их в необходимом направлении. Мы получаем знания не только в школе, но и читая книги, журналы, смотря телевизор, общаясь со взрослыми и со сверстниками. Все наши успехи и неудачи, ошибки и достижения — это путь получения знаний о жизни. Вот почему, для того чтобы достичь своих целей, людям нужно знать очень много. Для этого нужно много читать и упорно учиться.Вот почему знание-сила.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Біреулер осы бұлшық және күшті кулактарға беріктігі, бірақ шын мәнінде бұл білімдер деп санайды сұраймыз қосыңыз. ықтимал - білім қуаты нақты мүмкін емес жасауға ойластырылған, арманын іске асырудың көмектеседі. Білім, содан кейін табиғат заңдарына түсіну адам, адам қарым-қатынас, бүкіл әлем, керекті бағытқа оларды пайдалануға көмектеседі. Біз ересектермен және құрдастарымен әңгіме, мектепте білімін ғана емес, сонымен кітап оқып, журналдар, теледидар көріп алуға. Біздің барлық табыстар мен сәтсіздіктер, қателіктер мен жетістіктер - өмірі туралы оқыту тәсілі болып табылады. өз мақсаттарына жету үшін, адамдар өте көп білу керек, сондықтан, бұл болып табылады. Бұл әрекетті орындау үшін, сіз білімді электр Сондықтан көп және қатты uchitsya.Vot оқу керек.
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