После выполнения сложения на доске были стёрты отмеченные звёздочками цифры. Вос??тановите пример: 36*8+274*+3*20= **148

Математика

После выполнения сложения на доске были стёрты отмеченные звёздочками цифры. Вос??тановите пример: 36*8+274*+3*20= **148

Автор: Гость