После выполнения сложения на доске были стёрты отмеченные звёздочками цифры. Вос??тановите пример: 36*8+274*+3*20= **148
Математика
После выполнения сложения на доске были стёрты отмеченные звёздочками цифры. Вос??тановите пример: 36*8+274*+3*20= **148
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36*8 3688 274* 2740 3*20 3720 _____ ______ **148 10148
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