Последствия нарушения правил личной гигиены?
Биология
Последствия нарушения правил личной гигиены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появляются микробы, черви и другие паразиты. Ты начинаешь заболевать, становиться плохо.
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