Из двух посёлков , расстояние между которыми 180 км , одновременно навстречу друг другу выехали две машины: грузовая и легковая . Через два часа они встретились . Грузовая машина двигалась со скоростью 40км/ч. ----------------...
Математика
Из двух посёлков , расстояние между которыми 180 км , одновременно навстречу друг другу выехали две машины: грузовая и легковая . Через два часа они встретились . Грузовая машина двигалась со скоростью 40км/ч. -------------------------------- 40×2;180-40×2;(180-40×2):2. --------------------------------
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:2=90км/ч скорость сближения машин 90-40=50км/ч скорость легковой машины
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Выразить в виде обыкновенныз дробей десятмчных дробей и в процентах: 15 из 100 , 23 из 100, 73 из100, 100из 100
Математика
Для приготовления жидкого столярного клея берут 15 частей плиточного клея и 17 частей воды. Сколько нужно взять плиточного клея для изготовления 12...
Русский язык