Из двух посёлков , расстояние между которыми 180 км , одновременно навстречу друг другу выехали две машины: грузовая и легковая . Через два часа они встретились . Грузовая машина двигалась со скоростью 40км/ч. ----------------...

Математика

Из двух посёлков , расстояние между которыми 180 км , одновременно навстречу друг другу выехали две машины: грузовая и легковая . Через два часа они встретились . Грузовая машина двигалась со скоростью 40км/ч. -------------------------------- 40×2;180-40×2;(180-40×2):2. --------------------------------

Автор: Гость