Какие технические новшества появились к концу 19 века в СПБ?

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В XVIII—XIX веках здесь находилась мыза Рябово, которую Пётр Первый подарил своему сподвижнику и фавориту Александру Меншикову. При императрице Aнне Иоанновне, мызой владел герцог Бирон, затем она перешла к Н. С. Мордвинову, после него с 1774 по 1779 год мызой владел барон Иван Юрьевич Фридрикс, после его смерти мыза перешла к петербургскому обер-полицеймейстеру Ф. Ф. Эртелю, затем к графине Толстой, у которой в 1818 году её купил богатейший русский помещик В. А. Всеволожский . В 1892 году была открыта Ириновская железная дорога — первая в России узкоколейная железная дорога. Она предназначалась для перевозки торфяных брикетов для отопления Петербурга. В 1895 году недалеко от усадьбы Рябово (у пересечения нынешних Всеволожского и Октябрьского проспектов) , открылась станция Всеволожская, названная по фамилии владельца земли, где она располагалась. Также железная дорога проходила через земли Иоганна Бернгарда. В январе 1910 года по прошению Бернгарда станция «Христиновка» была переименована в «Бернгардовка» (ныне — один из микрорайонов Всеволожска) . Имение же Всеволожских существовало до 1917 года.