Выпишите страны:а)обеспечивающие себя собственным топливом;б)ориентиррванные на привозное топливо

География
Выпишите страны:а)обеспечивающие себя собственным топливом;б)ориентиррванные на привозное топливо
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Автор: Гость
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Гость:
А)Россия США ЮАР Б)Узбекистан Испания Франция
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