Выпишите страны:а)обеспечивающие себя собственным топливом;б)ориентиррванные на привозное топливо
География
Выпишите страны:а)обеспечивающие себя собственным топливом;б)ориентиррванные на привозное топливо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Россия США ЮАР Б)Узбекистан Испания Франция
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС В процессе дробления зиготы формируется сферическое образование с полостью внутри , называемое : 1) бластопором , 2) бластуло...
Алгебра
Из колоды в 32 карты среди которых 4 туза наугад вынимают две карты какова вероятно??ть того что обе вынутые карты тузы