Выразить в виде обыкновенныз дробей десятмчных дробей и в процентах: 15 из 100 , 23 из 100, 73 из100, 100из 100

Математика

Выразить в виде обыкновенныз дробей десятмчных дробей и в процентах: 15 из 100 , 23 из 100, 73 из100, 100из 100

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