Выразить в виде обыкновенныз дробей десятмчных дробей и в процентах: 15 из 100 , 23 из 100, 73 из100, 100из 100
Математика
Выразить в виде обыкновенныз дробей десятмчных дробей и в процентах: 15 из 100 , 23 из 100, 73 из100, 100из 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15/100; 0,15; 15% 2)23/100; 0,23; 23% 3)73/100; 0,73; 73% 4)100/100; 1,0; 100%
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