Пословицы о здоровье на казахском языке с переводом

Қазақ тiлi
Пословицы о здоровье на казахском языке с переводом
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